Два изюбра обошлись жителю Хабаровского района в 2,1 млн рублей

В Хабаровском районе за незаконную охоту осужден 55-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суд установил, что в августе 2024 года охотник, не имея разрешения, отстрелил двух изюбрей. Ущерб оценен в 140 тысяч рублей. Туши животных он перевозил в аэролодке, когда его остановили сотрудники службы охраны животного мира.
Ущерб задержанный возместил.
— Суд признал подсудимого виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Конфискованы карабин и 1,6 млн рублей, полученные от продажи аэролодки — средства совершения преступления, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
