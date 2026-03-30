Два изюбра обошлись жителю Хабаровского района в 2,1 млн рублей

В Хабаровском районе за незаконную охоту осужден 55-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суд установил, что в августе 2024 года охотник, не имея разрешения, отстрелил двух изюбрей. Ущерб оценен в 140 тысяч рублей. Туши животных он перевозил в аэролодке, когда его остановили сотрудники службы охраны животного мира.