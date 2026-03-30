Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два изюбра обошлись жителю Хабаровского района в 2,1 млн рублей

Охотнику назначен штраф, конфискованы карабин и доход от продажи лодки.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском районе за незаконную охоту осужден 55-летний местный житель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суд установил, что в августе 2024 года охотник, не имея разрешения, отстрелил двух изюбрей. Ущерб оценен в 140 тысяч рублей. Туши животных он перевозил в аэролодке, когда его остановили сотрудники службы охраны животного мира.

Ущерб задержанный возместил.

— Суд признал подсудимого виновным в незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Конфискованы карабин и 1,6 млн рублей, полученные от продажи аэролодки — средства совершения преступления, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ранее рыбак из Комсомольска-на-Амуре отправился в колонию за браконьерство.