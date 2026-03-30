Наркокурьеры получили 18 лет колонии за попытку провоза героина на Сахалин

В Ванино к длительным срокам заключения приговорена пара из Амурской области за попытку перевезти на пароме крупную партию наркотиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
41-летний мужчина и его 44-летняя подруга покупали наркотики для себя в интернет-магазине, и в июле 2025 года решили там «поработать». От них требовалось забирать закладки и перевозить по городам Дальнего Востока.
Напомним, как сообщалось ранее, в сентябре они приехали на автомобиле Toyota Allex из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре, забрали там сверток с 290 граммами героиносодержащего вещества, и прибыли в Ванино. Когда они ждали погрузку на паром «Ванино — Холмск», чтобы доставить наркотик на Сахалин, их задержали, а незаконный груз изъяли.
— Ванинский районный суд признал обвиняемых виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном с использованием сети Интернет, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и права управления транспортным средством на срок свыше 5 лет. Женщина приговорена к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Автомобиль «Toyota Allex», на котором перевозили наркотики, конфискован в доход государства.
