Три водителя погибли в выходные на дорогах Хабаровска

Днем в субботу, 28 марта, в центре Хабаровска на Амурском бульваре в районе пересечения с Запарина «Мерседес Гелендваген», по предварительным данным, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с «Тойотой Ярис». От удара внедорожник наехал на дорожное ограждение и несколько раз перевернулся. Водителя выбросило на проезжую часть дороги. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.