Три водителя погибли в выходные на дорогах Хабаровска

Четыре человека, включая двух детей, получили травмы.

Источник: Хабаровский край сегодня

За минувшие выходные в Хабаровске в двух авариях погибли три водителя, еще четыре человека, включая двух детей, получили травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Днем в субботу, 28 марта, в центре Хабаровска на Амурском бульваре в районе пересечения с Запарина «Мерседес Гелендваген», по предварительным данным, проехал перекресток на красный свет и столкнулся с «Тойотой Ярис». От удара внедорожник наехал на дорожное ограждение и несколько раз перевернулся. Водителя выбросило на проезжую часть дороги. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

— Факт наличия или отсутствия нарушения ПДД водителями обоих транспортных средств, приведших к столкновению, будет устанавливаться в ходе следствия, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Вторая смертельная авария произошла поздним вечером того же дня, в 23 часа, на пересечении улиц Краснореченская и Урицкого. В результате столкновения автомобилей «Тойота Филдер» и «Тойота Аква» на месте ДТП погибли оба водителя. Четырех пассажиров «Тойоты Аквы», включая двоих детей, доставили в больницу.

Напомним, ранее в тройном ДТП с автобусом в Хабаровском районе погиб водитель.