Пьяного 18-летнего угонщика ловили со стрельбой в Ленобласти

В Кировском районе сотрудники ДПС задержали нетрезвого лихача, который пытался скрыться от полиции и угнал иномарку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В селе Шум экипаж ДПС попытался остановить иномарку, водитель которого заметно занервничал. При виде полицейских он резко ускорился и попытался скрыться. На требования остановиться мужчина не реагировал.
Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование. Полицейские выстрели в воздух, а затем — несколько раз по машине. Остановить нарушителя удалось на проселочной дороге между селом Шум и поселком Назия.
— За рулем оказался пьяный 18-летний парень. В результате стрельбы пострадал 21-летний пассажир иномарки. С ранением плеча в состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован, — уточнили в полиции.
Позже полицейские выяснили, что машина была угнана. 20-летний владелец написал заявление, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона. На пьяного водителя составили административные протоколы за управление в нетрезвом виде, неповиновение требованиям полиции и отсутствие страховки.