Житель Прикамья решил вернуть карточный долг кражей денег с карты друга

Нытвенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного рецидивиста. Мужчину обвинили в краже денег с банковского счета. Он посчитал вопросом достоинства и репутации вернуть карточный долг, выбрав для этого преступный способ.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Подсудимый пришел в гости к своему приятелю и тайно похитил его банковскую карту. Он знал, что на счет регулярно поступает пенсия. После кражи злоумышленник через банкомат снял со счета потерпевшего 26,4 тыс. руб., которыми затем распорядился по своему усмотрению. Приятель, обнаружив пропажу, обратился в суд.
В суде воришка свои действия объяснил желанием вернуть карточный долг. Незадолго до кражи приятели в компании играли в гараже на деньги, потерпевший остался должен крупную сумму денег. По его словам, он не имел умысла на кражу, а снятые с карты деньги не тратил.
Нытвенский суд оказался другого мнения. Он признал местного жителя виновным в краже и приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Пермский краевой суд.
Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела дело в апелляционном порядке и согласилась с выводами суда первой инстанции. По информации пресс-службы Пермского краевого суда, приговор признан обоснованным, назначенное наказание — справедливым.