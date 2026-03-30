В Самарской области спасли рыбака, попавшего в полынью

В воскресенье, 29 марта, в Безенчукском районе Самарской области 44-летний рыбак попал в полынью. Вечером он возвращался домой, но таяние льда сделало невозможным безопасный переход к берегу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.
«Мужчина рыбачил на льду ручья Луговой у базы отдыха “Луговое”. Когда он не смог выбраться из водной ловушки, вызвал спасателей», — рассказали в пресс-службе.
В 18:35 начались спасательные работы. Автомобиль доставил аэроглиссер «Патруль» до места происшествия, его спустили на лед. В 21:10 мужчину подняли на борт и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался. Жителей региона предупреждают, что выходить на лед уже опасно.