В Самарской области спасли рыбака, попавшего в полынью

В Самарской области спасатели на аэроглиссере доставили до берега рыбака, который не мог попасть домой.

Источник: поисково-спасательная служба Самарской области

В воскресенье, 29 марта, в Безенчукском районе Самарской области 44-летний рыбак попал в полынью. Вечером он возвращался домой, но таяние льда сделало невозможным безопасный переход к берегу. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

«Мужчина рыбачил на льду ручья Луговой у базы отдыха “Луговое”. Когда он не смог выбраться из водной ловушки, вызвал спасателей», — рассказали в пресс-службе.

В 18:35 начались спасательные работы. Автомобиль доставил аэроглиссер «Патруль» до места происшествия, его спустили на лед. В 21:10 мужчину подняли на борт и доставили на берег. От медицинской помощи он отказался. Жителей региона предупреждают, что выходить на лед уже опасно.