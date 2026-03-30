Девятый суд: в Омске задержали за воровство преступницу с огромным уголовным стажем

В отдел полиции в минувшие сутки была доставлена 35-летняя жительница Октябрьского округа, подозреваемая в мошенничестве. Дама решилась на традиционную схему обмана прямо на остановке общественного транспорта «Улица Романенко». Приметив пожилую женщину, ушлая девица попросила дать ей телефон для якобы срочного звонка. Получив телефон, преступница тут же с ним убежала. Сотрудники полиции, получив описание похитительницы, оперативно ее задержали. Выяснилось, что воровка оказалась далеко не «новичком» в преступной сфере — ранее она была уже восемь раз судима за кражи, мошенничество и грабеж. Девятое уголовное дело в жизни 35-летней омички заведено по статье «Мошенничество».