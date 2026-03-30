Арестован подросток, напавший на мужчину под Волгоградом

Следствие выяснило, что 8 марта 2026 года ночью 16-летний Богдан П. вместе со своим 18-летним знакомым Дмитрием С. находились около дома в 5-м микрорайоне рабочего поселка Светлый Яр. Используя незначительный повод для ссоры, молодые люди с особой дерзостью нанесли проходящему мимо мужчине множество ударов в живот и лицо. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения. После нападения злоумышленники быстро скрылись с места происшествия.