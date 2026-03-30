Арестован подросток, напавший на мужчину под Волгоградом

Подростка из Волгоградской области отправили под арест по обвинению в жестоком нападении на прохожего. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для несовершеннолетнего жителя Светлоярского района, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Следствие выяснило, что 8 марта 2026 года ночью 16-летний Богдан П. вместе со своим 18-летним знакомым Дмитрием С. находились около дома в 5-м микрорайоне рабочего поселка Светлый Яр. Используя незначительный повод для ссоры, молодые люди с особой дерзостью нанесли проходящему мимо мужчине множество ударов в живот и лицо. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения. После нападения злоумышленники быстро скрылись с места происшествия.
18-летнего Дмитрия С. задержали через два дня после преступления. Суд уже 13 марта 2026 года принял решение заключить его под стражу до 10 мая 2026 года.
Спустя некоторое время, 26 марта 2026 года, задержали и несовершеннолетнего Богдана П. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте подростка. Его отправили в СИЗО до 10 мая 2026 года.