В Кишиневе задержаны квартирные воры: Они вынесли из домов кишиневцев денег и золота на 650 тысяч леев

В Кишиневе сотрудлники полиции задержали 45-летнего иностранца и 60-летнего местного жителя, которые «чистили» дома [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе сотрудлники полиции задержали 45-летнего иностранца и 60-летнего местного жителя, которые «чистили» дома, сообщает полиция.

Ночью они проникали в квартиры в отсутствие владельцев, откуда похищали имущество: золотые украшения и деньги. Общая сумму ущерба более 650 000 леев.

«В ходе обыска полиция изъяла инструменты и оборудование, использованные для совершения преступлений. Среди них — инструменты для вскрытия замков, различные ключи, металлообрабатывающее оборудование, оборудование для электронного наблюдения и часть украденных украшений», — говорится в сообщении.