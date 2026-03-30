Более 30 человек спасли за неделю в Нижнем Новгороде

За прошедшую неделю в Нижегородской области произошло 52 пожара, в ходе которых специалисты спасли 29 человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Из опасных зон были эвакуированы 97 человек. К сожалению, в результате возгораний пять человек пострадали и двое погибли. Также спасатели привлекались к ликвидации последствий 27 ДТП, в которых пострадал 31 человек и один погиб.