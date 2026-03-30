Более 30 человек спасли за неделю в Нижнем Новгороде

За прошедшую неделю в Нижегородской области произошло 52 пожара, в ходе которых специалисты спасли 29 человек, включая троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Из опасных зон были эвакуированы 97 человек. К сожалению, в результате возгораний пять человек пострадали и двое погибли. Также спасатели привлекались к ликвидации последствий 27 ДТП, в которых пострадал 31 человек и один погиб.
На водных объектах региона зафиксировано четыре происшествия. Сотрудникам ведомства удалось спасти шесть человек, двое нижегородцев погибли. В связи с этим МЧС призывает граждан не выходить на тонкий лед и всегда держать при себе мобильный телефон для вызова экстренных служб. Для предотвращения бытовых пожаров спасатели напоминают о недопустимости перегрузки электросети и использования неисправного оборудования.
По состоянию на 30 марта 2026 года в области начала меняться паводковая обстановка. Затоплен один низководный автомобильный мост через реку Кудьма в Кстовском муниципальном округе. На данный момент погибших и пострадавших в результате паводка нет, эвакуация жителей не требуется. В регионе организован круглосуточный мониторинг ситуации и контроль за работой оперативных групп в муниципалитетах.
