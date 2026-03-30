В Ленинградской области двух женщин заподозрили в легализации мигрантов

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти выявили факты незаконной легализации 100 иностранных граждан на территории района в 2024 году», — говорится в сообщении.
Как уточняется, мигранты регистрировались в одной из квартир дома на Колтушском шоссе, но не жили там. Эта квартира принадлежит ранее судимой женщине.
При этом поиском «клиентов» занималась менеджер одного из центров международного сотрудничества, к которой мигранты обращались за юридической консультацией. С каждого из них она брала за свои «услуги» около 5 тысяч рублей, уточняют в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). «Юрисконсульту» избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в региональном главке МВД.