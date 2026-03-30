Семью Усольцевых могут признать умершей: поиски возобновятся в конце мая

Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября. Затем погодные условия сделали невозможным дальнейшие поиски силами добровольцев. Никаких следов семьи обнаружить не удалось.
За время поисков выдвигались разные версии произошедшего: от встречи с дикими зверями до добровольного ухода в другую страну. Официальной остается версия о несчастном случае.
Что мешало поискам?
Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью ТАСС объяснил, почему найти Усольцевых не удалось даже в тех местах, где, по предположениям, мог произойти несчастный случай.
По его словам, в последние дни поисков снега в некоторых точках было уже по колено.
> «У них есть с собой куча металлических предметов. Они собрались в короткий поход, как минимум там ключи от машины, брелок, еще что-то. Это всё можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», — сказал Сергеев.
Он подчеркнул, что в последние дни поиска даже по рельефу снега нельзя было определить признаки нахождения под ним человека.
> «Есть несколько основных мест по нашим предположениям, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — уточнил Сергеев.
В районе, где пропала семья, и сейчас лежит глубокий снег — местами до двух метров. Окончательно он сойдет только в конце мая. Именно в это время можно возобновлять поиски.
Юридическая перспектива: признание умершими
Тем временем красноярские юристы не исключают, что семья Усольцевых может быть официально признана умершей через суд. Обстоятельства пропажи, по мнению экспертов, дают для этого все законные основания.
Адвокат Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрий Кравченко пояснил, что заинтересованные лица уже сейчас могут инициировать судебный процесс, чтобы начать процедуру наследования.
Главными аргументами в суде станут суровые условия, в которых оказались люди: безлюдная местность, холод, отсутствие запасов еды, теплой одежды и специального снаряжения.
> «Длительное время, несмотря на серьезные организованные поиски, их обнаружить пока не смогли. Поэтому, я полагаю, заинтересованные лица обратиться вполне могут. В любом случае последнее слово за судом», — отметил Кравченко.
Елена Романова