Количество выявленной контрабанды украшений на юге за год выросло более чем в два раза

Параллельно увеличивается число нарушений при перемещении наличных денежных средств через границу. В 2025 году таможенные органы зафиксировали 200 таких случаев против 119 годом ранее, что соответствует росту на 68%. Уже в первом квартале 2026 года выявлено 62 эпизода. Объем изъятой валюты также остается значительным: если в 2024 году речь шла о 150,6 тыс. долларов, 122,5 тыс. евро и 17,6 млн руб., то в 2025 году — о 205,3 тыс. долларов, 123,3 тыс. евро и 14,4 млн руб., а также валюте третьих стран, включая дирхамы ОАЭ и турецкие лиры. За январь—март 2026 года из незаконного оборота изъято 89,5 тыс. долларов, 38,8 тыс. евро и 9,6 млн руб.