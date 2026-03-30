Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор новосибирской стройфирмы получил 2,9 года колонии за хищение 90 млн

Мужчина завышал объемы работ по контракту на строительство жилого дома на Выборной.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске осудили 60-летнего директора строительной организации. Он похитил более 90 миллионов рублей, обманывая заказчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что с июня 2011 по октябрь 2012 года генеральный директор в сговоре с другими лицами не исполнил условия контракта на строительство жилого дома на улице Выборной. Он завышал объемы выполненных работ, которые не соответствовали реальности.

Мужчину приговорили к 2 годам 9 месяцам колонии общего режима. Арест на имущество на сумму 7 млн рублей сохранен.