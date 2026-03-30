Директор новосибирской стройфирмы получил 2,9 года колонии за хищение 90 млн

В Новосибирске осудили 60-летнего директора строительной организации. Он похитил более 90 миллионов рублей, обманывая заказчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Суд установил, что с июня 2011 по октябрь 2012 года генеральный директор в сговоре с другими лицами не исполнил условия контракта на строительство жилого дома на улице Выборной. Он завышал объемы выполненных работ, которые не соответствовали реальности.
Мужчину приговорили к 2 годам 9 месяцам колонии общего режима. Арест на имущество на сумму 7 млн рублей сохранен.