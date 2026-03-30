Двух мужчин отправили в колонию за махинации с двигателями в Воронежской области

Приятели организовали через сайт продажу поддельных двигателей.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области пришел суд над двумя мужчинами, которых обвинили в махинациях с продажей двигателей внутреннего сгорания. Мужчины через сайт рекламировали новые ДВС.

На объявления откликнулись два юридических лица, которые заказали агрегаты. Однако получили фальсификат с несоответствующими заявленным характеристиками, качеством, датой выпуска и производителем. Причиненный покупателям ущерб оценили в 820 000 и 930 000 рублей.

Грибановский районный суд признал фигурантов виновными и отправил их в колонию. Организатору преступной группы дали 3 года и 1 месяц лишения свободы, а его соучастнику — 1 год и 10 месяцев.