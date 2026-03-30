Мошенники за выходные похитили у жителей Иркутской области более 10 млн рублей

По данным полиции, от действий злоумышленников пострадали 15 человек. Самый крупный ущерб — 3,1 млн рублей — нанесен 78-летней жительнице Братска. Ей позвонил неизвестный, представившийся инвестиционным менеджером, и предложил вложить деньги в акции. Женщина перевела личные сбережения на указанные счета.
63-летняя жительница Зимы лишилась более 1 млн рублей. Сначала ей позвонил лжесотрудник домофонной компании, попросивший назвать код из СМС для получения нового ключа. Затем с пенсионеркой связались псевдосотрудники силовых структур и «Росфинмониторинга», которые убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».
Еще одна женщина откликнулась на объявление о продаже собаки в мессенджере и перевела 14 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого продавец перестал выходить на связь.
Полиция Иркутской области призывает жителей не доверять звонкам с незнакомых номеров. Если собеседник представляется сотрудником банка или силовых структур, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в организацию по официальному номеру. Никогда не сообщайте коды из СМС и личные данные.