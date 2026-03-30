Мошенники за выходные похитили у жителей Иркутской области более 10 млн рублей

63-летняя жительница Зимы лишилась более 1 млн рублей. Сначала ей позвонил лжесотрудник домофонной компании, попросивший назвать код из СМС для получения нового ключа. Затем с пенсионеркой связались псевдосотрудники силовых структур и «Росфинмониторинга», которые убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».