В Прикамье суд приговорил поджигателя на 18 лет за убийство с особой жестокостью

В Пермском крае суд вынес приговор 63-летнему жителю Очера. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и умышленном уничтожении чужого имущества. Уголовное дело передал в суд отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК России.
В октябре 2024 года ранее судимый житель Очера после конфликта со своей знакомой решил ее убить. В его преступный замысел также вошло убийство сожителя женщины. Для мести он выбрал квартиру потерпевшей в многоэтажном доме. Мужчина поджег вещи, находившиеся в подъезде дома. После распространения огня на стены и дверь в квартиру потерпевших, он скрылся с места преступления.
Пожар унес жизнь женщины на месте происшествия. Сожитель сумел выбраться из горящего дома, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Огонь полностью уничтожил дом, а также имущество в квартирах дома на сумму более 3,5 млн руб.
Под тяжестью представленных доказательств виновный сознался в совершенных преступлениях. На период следствия его заключили под стражу.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — дополнили в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.