«Не бросим своё!»: талые воды затопили сёла, а жители остались воевать за хозяйства

Весна в Иркутской области обернулась настоящим бедствием для целого ряда населенных пунктов.
Талые воды, которые обычно приносят долгожданное тепло, на этот раз стали стихийным бедствием — десятки домов и участков оказались в зоне затопления. Первыми на ситуацию обратили внимание в Telegram-канале Babr Mash.
Главный удар пришелся на село Хомутово. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, к полудню 30 марта, под водой оказались 64 придомовых территории и один жилой дом. Но это далеко не все: в списке пострадавших также деревни Куда, Грановщина и Талька, села Урик, Большая Елань, Еланцы и поселок Усть-Ордынский.
Спасатели круглосуточно работают с мотопомпами, пытаясь откачать прибывающую воду.
В Иркутском округе ситуация признана настолько серьезной, что там ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей затопленных территорий организовали временные объездные пути, чтобы люди могли хотя бы выбраться из зоны бедствия. Однако, несмотря на все сложности, местные жители не спешат покидать свои дома, люди всеми силами держатся за свои хозяйства и отказываются эвакуироваться, надеясь спасти то, что годами нажито.