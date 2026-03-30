«Не бросим своё!»: талые воды затопили сёла, а жители остались воевать за хозяйства

В Иркутском округе ситуация признана настолько серьезной, что там ввели режим чрезвычайной ситуации. Для жителей затопленных территорий организовали временные объездные пути, чтобы люди могли хотя бы выбраться из зоны бедствия. Однако, несмотря на все сложности, местные жители не спешат покидать свои дома, люди всеми силами держатся за свои хозяйства и отказываются эвакуироваться, надеясь спасти то, что годами нажито.