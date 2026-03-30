На юге Волгограда строительный кран смял и впечатал в дерево иномарку

В Красноармейском районе Волгограда накануне, 29 марта, тяжелая.

В Красноармейском районе Волгограда накануне, 29 марта, тяжелая строительная техника наехала на припаркованную рядом с ним иномарку и, протащив несколько метров, впечатала ее в дерево.

Шокирующее происшествие попало на видео очевидцев. На кадрах видно, как строительный кран КАТО начал медленное движение, «подцепив» на пути Daewoo Matiz. Легкая иномарка не смогла остановить спецтехнику, которая продолжила двигаться уже вместе с легковушкой. Машину кран протащил до дерева, в которое и впечаталась Daewoo Matiz. Только после этого техника остановилась.

Происшествие случилось недалеко от места, где идут работы по установке колеса обозрения. В администрации Центрального парка Волгограда пояснили, что авария произошла за пределами строительной площадки. А в ее обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Видео Волгоград. Красноармейский t.me.

