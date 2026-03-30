В Омской области объявлен режим повышенной готовности

На основании многолетних наблюдений и совместной работы с гидрометеорологами и региональным Минприроды определен перечень населенных пунктов, которые могут быть подвержены затоплению. В него вошли 144 деревни и села в 20 районах области. В зоне особого риска из-за обильного снеготаяния и высокого уровня грунтовых вод — 12 районов, включая Омский, Любинский, Таврический, Черлакский и другие.