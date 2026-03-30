В Омской области объявлен режим повышенной готовности

Главное управление МЧС России по Омской области переведено в режим функционирования «Повышенная готовность». Решение принято на основании анализа гидрометеорологических условий и прогнозов прохождения весеннего половодья.
Как пояснил заместитель начальника ведомства Максим Рыбак, в рамках режима усиливается мониторинг опасных природных явлений, ведется прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также принимаются меры по предупреждению возможных ЧС и снижению ущерба. Силы и средства приводятся в готовность к оперативному реагированию.
На основании многолетних наблюдений и совместной работы с гидрометеорологами и региональным Минприроды определен перечень населенных пунктов, которые могут быть подвержены затоплению. В него вошли 144 деревни и села в 20 районах области. В зоне особого риска из-за обильного снеготаяния и высокого уровня грунтовых вод — 12 районов, включая Омский, Любинский, Таврический, Черлакский и другие.
На сегодняшний день гидрологическая обстановка в регионе стабильная. Для безаварийного пропуска паводковых вод сформирована группировка сил и средств общей численностью свыше пяти тысяч человек и более 600 единиц техники.
Ранее мы рассказывали, что этой весной в Омской области ожидается три волны паводка — ледоход прогнозируют в первой половине апреля, а пик водосбросов на Иртыше придется на период с середины мая по конец июня.