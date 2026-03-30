«Эвакуированы 135 человек». В институте Национальной академии наук Беларуси произошел пожар

МЧС сообщило о пожаре в институте Национальной академии наук Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошел пожар институте Национальной академии наук Беларуси. Подробности сообщили в телеграм-канале МЧС.

Возгорание произошло 30 марта в здании на улице Сурганова. Пожар начался в цокольном этаже здания, наблюдалось плотное задымление.

Сотрудники МЧС в ходе разведки установили, что в помещении горит имущество на площади около одного квадратного метра.

При этом в институте сработал речевой оповещатель, благодаря чему администрация и работники МЧС эвакуировали из здания 135 человек.

— Загорание ликвидировали спасатели. Пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе.

Также уточнили, что на месте пожара в институте НАН работали шесть единиц техники МЧС.