«Эвакуированы 135 человек». В институте Национальной академии наук Беларуси произошел пожар

В Минске произошел пожар институте Национальной академии наук Беларуси. Подробности сообщили в телеграм-канале МЧС.
Возгорание произошло 30 марта в здании на улице Сурганова. Пожар начался в цокольном этаже здания, наблюдалось плотное задымление.
Сотрудники МЧС в ходе разведки установили, что в помещении горит имущество на площади около одного квадратного метра.
При этом в институте сработал речевой оповещатель, благодаря чему администрация и работники МЧС эвакуировали из здания 135 человек.
— Загорание ликвидировали спасатели. Пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе.
Также уточнили, что на месте пожара в институте НАН работали шесть единиц техники МЧС.