В Нижнем Новгороде похитили свыше 79 млн рублей, выделенных на капремонт троллейбусного депо

Сумма неотработанного по контракту аванса не возвращена.

Подрядчик и субподрядчик присвоили себе бюджетные средства, направленные на капитальный ремонт троллейбусного депо в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Известно, что осенью 2024 года государственное предприятие Нижегородской области, осуществляющее пассажирские перевозки, заключило с подрядной организацией контракт на разработку проекта и капремонт троллейбусного депо. Общая стоимость контракта превысила 300 млн рублей.

Подрядчик получил аванс в размере 146 млн, из которых 96 млн были перечислены субподрядчику. Сумма выполненных работ составила 16 млн 700 тысяч рублей. Оставшиеся авансовые средства подрядчик и субподрядчик израсходовали на цели, не связанные с выполнением контракта. Всего из бюджета было похищено более 79 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Два человека из числа руководителей и учредителей подрядчика и субподрядчика находятся под домашним арестом. С еще одного взяли подписку о невыезде. В жилых и офисных помещениях фигурантов, а также в их личных автомобилях проведены обыски. Расследование продолжается.

