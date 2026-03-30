В Нижнем Новгороде похитили свыше 79 млн рублей, выделенных на капремонт троллейбусного депо

Подрядчик и субподрядчик присвоили себе бюджетные средства, направленные на капитальный ремонт троллейбусного депо в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Известно, что осенью 2024 года государственное предприятие Нижегородской области, осуществляющее пассажирские перевозки, заключило с подрядной организацией контракт на разработку проекта и капремонт троллейбусного депо. Общая стоимость контракта превысила 300 млн рублей.
Подрядчик получил аванс в размере 146 млн, из которых 96 млн были перечислены субподрядчику. Сумма выполненных работ составила 16 млн 700 тысяч рублей. Оставшиеся авансовые средства подрядчик и субподрядчик израсходовали на цели, не связанные с выполнением контракта. Всего из бюджета было похищено более 79 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело. Два человека из числа руководителей и учредителей подрядчика и субподрядчика находятся под домашним арестом. С еще одного взяли подписку о невыезде. В жилых и офисных помещениях фигурантов, а также в их личных автомобилях проведены обыски. Расследование продолжается.
Напомним, что cерию краж из магазинов раскрыли полицейские в Лукояновском округе.