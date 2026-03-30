Два человека погибли на водоемах Нижегородской области за неделю

Четыре происшествия произошло на водных объектах Нижегородской области за минувшую неделю. Шесть человек удалость спасти. К сожалению, двое погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Произошло затопление одного низководного автомобильного моста — через реку Кудьма в Кстовском районе (около подсобного хозяйства “Кудьма”). В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке, проводится ежедневный контроль за работой оперативных групп муниципальных образований.
Кроме того, на территории региона за неделю было зарегистрировано 52 пожара. Пострадали пять человек, двое погибли. Спасено было 29 граждан.
