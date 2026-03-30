В Бугульме при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина

Трагедия произошла на улице Рабочей.

Источник: МЧС Татарстана

В Бугульме при пожаре в частном одноэтажном дощатом доме на улице Рабочей погиб человек. Возгорание ликвидировали прибывшие пожарные, которые в ходе тушения обнаружили тело 62-летнего хозяина строения. Огонь охватил площадь 64 квадратных метра.

Предварительной причиной трагедии стала неосторожность при курении. Спасатели напоминают о простых правилах, которые помогут избежать подобных происшествий. Нельзя оставлять тлеющую сигарету без присмотра. Место для курения следует оборудовать пепельницей и обязательно убеждаться, что окурок полностью потушен. Особую опасность представляет курение в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости. Специалисты также рекомендуют установить в жилье пожарный извещатель.

Всего три-пять вдохов дыма могут стать фатальными. Безопасность начинается с внимательного отношения к собственной жизни.