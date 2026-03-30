В Бугульме при пожаре в частном доме погиб 62-летний мужчина

Предварительной причиной трагедии стала неосторожность при курении. Спасатели напоминают о простых правилах, которые помогут избежать подобных происшествий. Нельзя оставлять тлеющую сигарету без присмотра. Место для курения следует оборудовать пепельницей и обязательно убеждаться, что окурок полностью потушен. Особую опасность представляет курение в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости. Специалисты также рекомендуют установить в жилье пожарный извещатель.