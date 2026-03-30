Под Воложином 20-летний водитель Audi погиб, врезавшись в бетонную опору моста

В Воложинском районе в ДТП погиб водитель, который совершил столкновение с бетонной опорой моста. Подробности рассказали в телеграм-канале «ГАИ Минщины».
Смертельная авария произошла 30 марта на 31 километре автомагистрали Р-56, направлением «Молодечно — Воложин». Предварительно установлено, что около 08.00 часов водитель не справился с управлением транспортного средства и врезался в бетонную опору моста.
От полученных при столкновении травм водитель скончался на месте. ГАИ проводит проверку.
