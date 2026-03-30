Петербургский граффитист избил водителя скорой помощи

В Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего уроженца Волгоградской области. Он проходит по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Инцидент с его участием произошел в Красносельском районе, у одного из домов на Ленинском проспекте. Он несколько раз ударил водителя бригады скорой помощи.
«Потерпевший пояснил, что ожидал врачей, которые были у пациента. На улице он увидел, как обвиняемый рисует граффити на стене арки жилого дома и сделал ему замечание. На справедливую просьбу не портить общедомовое имущество обвиняемый не отреагировал, продолжил наносить краску из аэрозольного баллончика», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.
Уличный художник после второго замечания избил водителя. Его уголовное дело рассмотрит Красносельский райсуд.