Петербургский граффитист избил водителя скорой помощи

В нападении обвиняют уроженца Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего уроженца Волгоградской области. Он проходит по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Инцидент с его участием произошел в Красносельском районе, у одного из домов на Ленинском проспекте. Он несколько раз ударил водителя бригады скорой помощи.

«Потерпевший пояснил, что ожидал врачей, которые были у пациента. На улице он увидел, как обвиняемый рисует граффити на стене арки жилого дома и сделал ему замечание. На справедливую просьбу не портить общедомовое имущество обвиняемый не отреагировал, продолжил наносить краску из аэрозольного баллончика», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.

Уличный художник после второго замечания избил водителя. Его уголовное дело рассмотрит Красносельский райсуд.