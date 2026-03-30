«Будем принимать жесткие меры»: аким Алматы высказался о смертельном ДТП на проспекте Аль-Фараби

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, аким южной столицы Дархан Сатыбалды во время аппаратного совещания выразил соболезнования родным погибших в автомобильной аварии, произошедшей на проспекте Аль-Фараби 21 марта. Он подчеркнул, что данное происшествие показало необходимость системного усиления работы по обеспечению безопасности дорожного движения и усилению контроля со стороны полиции.
Начальник Департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов во время совещания заявил, что основными факторами ДТП остаются системные нарушения ПДД. По его словам, в целях обеспечения дорожной безопасности ежесуточно заступают 270 экипажей патрульной службы. В городе функционирует 1 641 комплекс «Сергек», включающий 9 415 камер.
Начальник ДП подчеркнул, что уровень смертности на дорогах Алматы остается самым низким в стране. Дархан Сатыбалды отметил, что безопасность на дорогах и тротуарах — их главный приоритет. Он добавил, что они продолжат работу по улучшению инфраструктуры и внедрению цифровых решений, но без соблюдения правил порядка не будет. Полиции необходимо усилить контроль и принимать жесткие меры по всем видам нарушений — вплоть до неправильной парковки.