Нацбанк предупредил казахстанцев о «схемах» с цифровым тенге

По данным регулятора, злоумышленники распространяют в соцсетях рекламу якобы «государственного инвестиционного проекта цифрового тенге». Пользователям обещают быстрый заработок и поддержку со стороны государства и Нацбанка. На деле такие объявления ведут на фишинговые сайты.
На поддельных платформах мошенники создают видимость личного кабинета с «растущей прибылью» и убеждают пользователей вкладывать больше денег. В результате они получают доступ к средствам граждан.
В Нацбанке подчеркнули, что цифровой тенге — это лишь цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Он не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения дохода.
Регулятор призывает:
не переходить по подозрительным ссылкам; проверять информацию только через официальные источники; не устанавливать приложения удаленного доступа; не передавать посторонним персональные данные, SMS-коды и реквизиты карт; не переводить деньги третьим лицам.
В Нацбанке также напомнили, что его сотрудники не звонят гражданам по аудио- или видеосвязи, не предлагают инвестиции и не проводят расчеты с населением.
Если вы столкнулись с мошенничеством, регулятор рекомендует сразу обратиться в правоохранительные органы. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре Нацбанка по номеру 1477.
Ранее «Курсив» писал, что на перевод всех государственных финансов в цифровой тенге потребуется 3−5 лет. В обороте находится около 300 млрд цифровых тенге.