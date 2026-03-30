В Красноярске «зацеперы» проехались на автобусе по проспекту

В Красноярске полиция устанавливает личности «зацеперов», прокатившихся на автобусе.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске полицейские ищут «зацеперов», прокатившихся несколько десятков метров на автобусе № 43. Видео инцидента появилось в социальных сетях и местных телеграм-каналах.

Судя по кадрам, двое «неизвестных», зацепившись за выступающие сзади части маршрутки, проехали по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Госавтоинспекторы же напоминают: «зацепинг» может повлечь административную и даже уголовную ответственность по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта».

Если нарушителями окажутся несовершеннолетние, к ответственности привлекут родителей.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать «зацеперов», прокатившихся на автобусе по правобережью.