«Оторвало голову»: отец шестерых детей погиб в жутком ДТП в Кызылорде

Трагедия на дорогах Кызылорды: водитель Lexus, подозреваемый в смертельном ДТП, остается на свободе
В Telegram-канале Egov.press появилась шокирующая новость: 23-летний водитель Lexus мчался со скоростью около 200 км/ч и допустил столкновение, в результате которого погиб человек. Семья погибшего требует справедливости, а подозреваемый до сих пор остается на свободе.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Кызылординской области, 13 марта в Кызылорде произошло столкновение трех автомашин на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Ескараева. В результате ДТП погиб водитель «ВАЗ-2104». На место происшествия прибыли наряды полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции.
Для соблюдения моральных и этических принципов Департамент полиции просит воздержаться от распространения фото и видео с места происшествия, отображающих последствия ДТП. Сотрудники полиции вновь призывают водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, так как от водительской дисциплины зависит безопасность всех участников дорожного движения.