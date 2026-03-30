Из-за стремительного подъема реки Юрмаш в Уфе может затопить 11 СНТ

Из-за стремительного подъема реки Юрмаш в Уфе может затопить 11 СНТ.

Источник: Администрация Уфы | Пресс-служба

В Уфе резко вырос уровень реки Юрмаш, из-за этого может подтопить 11 садовых товариществ, предупреждает столичная мэрия. В зоне риска оказались следующие СНТ: «Восход-1», «Рябинушка», «Зауфимье», «Черемушки», «Юрмаш», «Коммуна», «Заозерный», «Приозерный», «Авангард», «Росинка», «Кедр». Всего более 2,4 тысячи участков.

Администрация Калининского района Уфы держит ситуацию на контроле. На месте работает спецтехника, которая очищает русло реки, углубляет водопропускные каналы и дренажные трубы.

Спасатели дежурят на месте, информируют и оповещают население. В случае чрезвычайной ситуации — пункт временного размещения развернут на базе школы № 78 по адресу: ул. Олимпийская, 8 (вместимость 88 человек).

Ранее «Башинформ» писал о том, что за минувшие сутки в Башкирии стремительно поднималась вода в реках Уршак и Сим.