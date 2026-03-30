Фигуранта дела о мошенничестве из Петербурга осудили за аферу на 30 млн рублей

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор Денису Николенко, который в составе преступной группы обманул 55 человек из 30 регионов России. Мужчина приговорен к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу 400 тысяч рублей.
По версии следствия, организаторы преступного сообщества использовали Darknet. Они создали структуру с несколькими отделами, которые действовали под единым руководством. Аферисты обзванивали людей, в том числе пенсионеров, и под психологическим давлением убеждали перевести деньги на якобы безопасные счета. Всего в группу входили не менее 19 человек.
— Николенко был активным участником двух подразделений. Он отвечал за техническое сопровождение: обеспечивал бесперебойную работу оборудования, загружал сим-карты в шлюзы, настраивал защищенные каналы связи. Для этого он использовал помещение собственной автомастерской и свою квартиру. Также он привлек в сообщество других людей и занимался переводами похищенных средств, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Общая сумма ущерба превысила 30 млн рублей. Сам Николенко вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и частично возместил ущерб. Ранее он уже был судим.