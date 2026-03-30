Сотрудница салона связи в Прикамье оформила 10 сим-карт на челябинца

Полицейские Суксунского межмуниципального отдела выявили факт незаконной регистрации абонентских номеров. В октябре 2025 года женщина, используя служебное положение, внесла в базу оператора ложные сведения и оформила 10 сим-карт на имя жителя Челябинской области. Мужчина об этом не знал и своего согласия не давал.