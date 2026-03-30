Сотрудница салона связи в Прикамье оформила 10 сим-карт на челябинца

Сотрудники полиции уличили работницу салона в Прикамье связи в незаконном оформлении сим-карт на мужчину без его ведома, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские Суксунского межмуниципального отдела выявили факт незаконной регистрации абонентских номеров. В октябре 2025 года женщина, используя служебное положение, внесла в базу оператора ложные сведения и оформила 10 сим-карт на имя жителя Челябинской области. Мужчина об этом не знал и своего согласия не давал.

Активационные QR-коды подозреваемая передала третьему лицу, получив за это денежное вознаграждение.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают, причастна ли женщина к другим подобным эпизодам.