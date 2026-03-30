380 тысяч рублей заплатит нижегородец за вылет санавиации к его жертве

В Нижегородской области суд обязал местного жителя возместить государству затраты на работу санитарной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Поводом для иска послужил инцидент, в котором в результате противоправных действий гражданина потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Для спасения жизни пострадавшего потребовалась экстренная специализированная помощь, и его доставили в одну из больниц Нижнего Новгорода авиационным спецтранспортом. Расходы на этот перелет были полностью оплачены из средств регионального бюджета. Кулебакская городская прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием взыскать эти траты с виновника происшествия.
Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь осужденный обязан выплатить в бюджет Нижегородской области 380 тысяч рублей, затраченных на проведение санитарно-авиационной эвакуации. Данная мера направлена на защиту экономических интересов государства и возмещение убытков, возникших по вине правонарушителя.
