Автомобилист столкнулся с 17-летним самокатчиком в Дзержинске

Подросток не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса автомобиля.

Источник: Нижегородская правда

17-летний водитель электросамоката пострадал в ДТП с легковым авто в Дзержинске. По сообщениям сотрудников УГИБДД России по Нижегородской области, подросток не спешился на пешеходном переходе и попал под колеса автомобиля.

Авария произошла около дома № 2 по улице Гагарина в понедельник, 30 марта, в 9 часов утра. Самокатчик двигался от площади Дзержинского в сторону улицы Грибоедова, на пешеходном переходе он решил не тормозить и не слезать с самоката и угодил под машину Lada Vesta, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В итоге подросток получил травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют развивать проект по установке уличных камер для отслеживания нарушений на электросамокатах.