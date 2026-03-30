Нападение и домогательства в автобусе Алматы: пассажиры силой остановили мужчину

Неравнодушные жители Алматы поддержали и защитили девушку, к которой в автобусе приставал неизвестный мужчина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этой истории стало известно из публикации Threads.

Так, казахстанка поведала произошедшее с ее подругой:

«Произошла очень неприятная ситуация. Она ехала в автобусе под № 86 и задремала. В этот момент незнакомый мужчина схватил ее за шею и попытался насильно поцеловать. Подруга не сразу поняла, что происходит, и сильно испугалась. Два парня, сидевшие рядом, помогли и вывели этого мужчину из автобуса. Вызвали 102, было написано заявление. Однако спустя некоторое время этого мужчину отпустили».

Самое страшное, продолжает она, спустя время, когда подруга стояла на улице и ждала такси, этот же мужчина снова подошел к ней сзади. Но девушка смогла убежать.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) на запрос корреспондента Zakon.kz пояснили, что стражи порядка установили личность мужчины. Его задержали и доставили в полицию.

«Установлено, что указанный гражданин состоит на учете в психоневрологическом учреждении. С учетом этого он направлен в специализированную медицинскую организацию. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке». Пресс-служба Департамента полиции Алматы.

Также отмечено, что в настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий.

Ранее мы рассказывали, что с 26 марта 2026 года схемы движения автобусных маршрутов № 19 и № 56 в Алматы временно изменены.