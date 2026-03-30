Ударил девушку за отказ: полиция задержала 58-летнего мужчину, который набросился на незнакомку на Кировке

Агрессивного дебошира задержали сотрудники полиции в Челябинске. В выходные он ударил незнакомую девушку на пешеходной части улицы Кирова.
Как рассказала девушка журналистам, незнакомец «наехал» на нее из-за отказа познакомиться с его другом. Сначала он просто грубил, а после снял очки и ударил ее головой. Девушка ответила тем же, но следом получила еще один удар.
После этого она обратилась в полицию и написала заявление. Сотрудники установили личность нападавшего и задержали его.
— В настоящее время в отношении 58-летнего мужчины составлен административный протокол по статье «Побои», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.