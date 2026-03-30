В Самаре суд рассмотрит дело о гибели работника при реконструкции памятника архитектуры

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый был ответственным за проведение строительных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание». Он нарушил требования охраны труда: допустил к участию в строительном производстве работника без проведения необходимой подготовки, стажировки на рабочем месте, инструктажа, а также без обязательных средств индивидуальной защиты. Начальник участка также не обеспечил ограждение зоны повышенной опасности, где было возможно падение с высоты. Кроме того, он не проконтролировал местонахождение работника.