Житель Шымкента выманил 20 млн тенге у желающих купить права через TikTok

Полиция Шымкента поймала предприимчивого «помощника», который обещал казахстанцам водительские удостоверения «под ключ» через соцсети.

Источник: Курсив

Схема через TikTok

Подозреваемый не стал изобретать велосипед и запустил рекламу в TikTok. На специально созданной странице крутились убедительные ролики: быстрое оформление, никаких экзаменов и гарантия результата. Доверчивые пользователи переводили деньги на карту «ускорителя», после чего тот исчезал с радаров.

Итоги «бизнеса»

В среднем каждый пострадавший отдал мошеннику около 445 тыс. тенге — сумма, сопоставимая со стоимостью обучения в автошколе вместе с пересдачами.

Подозреваемый уже под стражей, а полиция проверяет его причастность к другим аналогичным эпизодам.

«Любые предложения “гарантированного” получения документов в обход закона — это стопроцентный признак мошенничества. Не переводите деньги незнакомым лицам за сомнительные услуги», — напомнили в МВД.

Этот случай еще раз показывает, что попытки «развести» систему часто заканчиваются потерей денег. Легальный путь через спецЦОН оказывается не только законным, но и более дешевым, чем услуги из TikTok.

Ранее «Курсив Авто» рассказывал, что обновить просроченные водительские права в Казахстане теперь можно через eGov.