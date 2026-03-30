Пожар произошел в офисном здании в центре Алматы: есть пострадавшие

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожарные Алматы ликвидировали возгорание в подвальном помещении по ул. Карасай батыра. Из-за горения электрощитовой и сильного задымления спасателям пришлось экстренно выводить людей из пятиэтажного здания. Из задымленного здания эвакуировали 50 человек. «Двое человек обратились с признаками отравления угарным газом. Их состояние оценивается как стабильное. Пострадавшие доставляются в БСНП для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электросетей и щитовых.