Арестованный найден мертвым в спецприемнике полиции в Атырау

Атырау. 30 марта. КазТАГ — 29 марта в спецприемнике управления полиции Атырау найден мертвым 55-летний мужчина, отбывавший административный арест, сообщает «Ак Жайык».
«29 марта 2026 года в спецприемнике управления полиции Атырау был обнаружен без признаков жизни 55-летний мужчина, находившийся под административным арестом. (…) По предварительным данным, мужчина совершил суицид в камере, повесившись на конструкции двухъярусной кровати, используя шнурок от трико», — говорится в сообщении в понедельник.
По данным, мужчину поместили в спецприемник 25 марта на 10 суток по части 2 статьи 73 КоАП РК после заявления его 24-летнего сына о противоправных действиях в семейно-бытовой сфере.
«После обнаружения задержанного на место были вызваны соответствующие службы, однако спасти его не удалось», — отметили в газете.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, по факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, дополнительные сведения не раскрываются в интересах следствия.
«При этом произошедшее вызывает вопросы у общественности. В подобных учреждениях у задержанных обычно изымают потенциально опасные предметы, включая ремни и шнурки, чтобы исключить возможность самоубийства. В рамках расследования будет дана оценка соблюдению мер безопасности и действиям сотрудников спецприемника», — добавили в газете.