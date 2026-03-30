Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские полицейские задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 25 млн рублей

Столичным полицейским удалось предотвратить хищение 25 миллионов рублей у 81-летней женщины. Пенсионерка поверила мошенникам и отдала все свои сбережения, однако оперативники вовремя задержали курьера аферистов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Столичные оперативники задержали курьера телефонных аферистов, который забрал у пожилой москвички 25 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Жертвой классической схемы стала 81-летняя москвичка. Телефонные аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионерку обналичить все сбережения. Поверив мошенникам, женщина передала приехавшему курьеру 25 миллионов рублей.

«В результате отработки оперативной информации полицейские задержали злоумышленника в Оружейном переулке столицы. Средства изъяты в полном объеме», — рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанного жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и он заключен под стражу. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению всех соучастников преступной схемы и выявлению возможных других эпизодов деятельности задержанного.

В МВД напомнили, что при любых звонках от неизвестных с требованиями передать деньги необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше