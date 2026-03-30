Московские полицейские задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 25 млн рублей

Столичные оперативники задержали курьера телефонных аферистов, который забрал у пожилой москвички 25 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Жертвой классической схемы стала 81-летняя москвичка. Телефонные аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили пенсионерку обналичить все сбережения. Поверив мошенникам, женщина передала приехавшему курьеру 25 миллионов рублей.
«В результате отработки оперативной информации полицейские задержали злоумышленника в Оружейном переулке столицы. Средства изъяты в полном объеме», — рассказала Ирина Волк.
В отношении задержанного жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и он заключен под стражу. Фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению всех соучастников преступной схемы и выявлению возможных других эпизодов деятельности задержанного.
В МВД напомнили, что при любых звонках от неизвестных с требованиями передать деньги необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.