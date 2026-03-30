Прокуратура проследит в Таганроге за соблюдением прав пострадавших от БПЛА

Прокуратура Ростовской области проследит за соблюдением прав таганрожцев, пострадавших при атаке БПЛА в ночь на 30 марта. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
— Ситуацию на месте контролирует прокурор Таганрога Роман Коломойцев. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи, — говорится в опубликованной информации.
Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре открыли горячую линию: +7 (928) 279−55−21.
Добавим, прошедшим вечером и в течение ночи в Ростовской области сбили более 60 БПЛА. В Таганроге погиб человек, еще восемь человек обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована.
