Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Запорожья осудили за подготовку подрыва военкомата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Запорожья Андрея Дьяченко к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожного переезда и здания военного комиссариата Запорожской области. Об этом сообщил представитель суда.

Источник: РИА "Новости"

«Указанное лицо предложило Дьяченко самостоятельно пройти обучение для приобретения навыков и умений, необходимых при осуществлении террористической деятельности, а также обозначило способ и цели террористических актов — путем взрывов железнодорожного переезда и здания военного комиссариата Запорожской области. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

По версии следствия, готовясь к терактам, Дьяченко в январе 2025 года прошел специальное обучение и после приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельного взрывного устройства. Довести теракты до конца он не смог, так как был задержан силовиками.

Приговор в законную силу не вступил.