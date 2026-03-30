Жителя Запорожья осудили за подготовку подрыва военкомата

«Указанное лицо предложило Дьяченко самостоятельно пройти обучение для приобретения навыков и умений, необходимых при осуществлении террористической деятельности, а также обозначило способ и цели террористических актов — путем взрывов железнодорожного переезда и здания военного комиссариата Запорожской области. Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
По версии следствия, готовясь к терактам, Дьяченко в январе 2025 года прошел специальное обучение и после приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ и самодельного взрывного устройства. Довести теракты до конца он не смог, так как был задержан силовиками.
Приговор в законную силу не вступил.