Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода могут изъять в пользу государства

Предполагается, что машина была куплена незаконно.

Нижегородский районный суд возбудил гражданское дело по иску областного прокурора к бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исковые требования прокурора сводятся к тому, что транспортное средство ответчика стоимостью 6 млн 310 тысяч рублей необходимо изъять в доход Российской Федерации. В обосновании указано, что Егоров приобрел данный автомобиль с нарушением законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова.