Автомобиль бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода могут изъять в пользу государства

Нижегородский районный суд возбудил гражданское дело по иску областного прокурора к бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Сергею Егорову. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Исковые требования прокурора сводятся к тому, что транспортное средство ответчика стоимостью 6 млн 310 тысяч рублей необходимо изъять в доход Российской Федерации. В обосновании указано, что Егоров приобрел данный автомобиль с нарушением законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов.
Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего первого замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова.