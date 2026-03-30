МВД Беларуси заявило о задержании пяти должностных лиц предприятий за взятки

МВД Беларуси раскрыло детали задержания пяти должностных лиц предприятий за взятки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельской области в одном из регионов был обнаружен факт коррупции сотрудниками агропредприятий и коммунальной сферы.

Удалось установить, что пятеро должностных лиц, которые были ответственны за проведение закупок, систематически получали незаконные вознаграждения деньгами, а также запчастями для личного пользования.

В МВД уточнили, что взятки передавали представители коммерческой структуры за выбор их фирмы в качестве поставщика запасных частей как для коммунальной, так и для сельскохозяйственной техники.

Следователи завели пять уголовных дел. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанных фигурантов.