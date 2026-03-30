Полиция выявила хищение 79 млн рублей при капремонте троллейбусного депо в Нижнем Новгород

«Хищение бюджетных средств было выявлено в ходе проверки оперативной информации отделом экономической безопасности и противодействия коррупции», — рассказал начальник управления МВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов.
Как установили силовики, в сентябре 2024 года госпредприятие, которое занимается пассажирскими перевозками в Нижегородской области, заключило контракт с подрядчиком на разработку ПСД и капремонт депо. Сумма контракта превысила 305 млн рублей. Победителю торгов перечислили аванс в 146,7 млн рублей из региональной казны. Из этой суммы чуть свыше 96 млн рублей затем перевели компании-субподрядчику.
«Согласно экспертизе, общий объем выполненных работ составил 16,7 млн рублей. Оставшиеся авансовые средства, зачисленные на счет субподрядной организации, были направлены на оплату обязательств по другим контрактам, а также были обналичены и использованы в личных целях. Таким образом, руководители подрядных компаний совершили хищение бюджетных средств около 80 млн рублей», — пояснил Олег Соколов.
По его словам, уголовное дело возбудили по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ). Трех руководителей и учредителей подрядных фирм допросили в качестве подозреваемых. Двух из них отправили под домашний арест, еще один находится сейчас под подпиской о невыезде.
