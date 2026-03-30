В Молдове пропал 79-летний пенсионер: Его не могут найти уже больше недели

Полиция просит помочь в поисках пенсионера из Бельц, пропавшего больше недели назад.
79-летний мужчина ушел из дома 22 марта около 18:00 в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: рост 1,68 м, среднего телосложения. В день исчезновения на нём были чёрная куртка, чёрные спортивные брюки, чёрная кепка и коричневая обувь.
У пенсионера есть нарушения поведения и проблемы со зрением — он частично слеп на один глаз.
Если у вас есть данные о пропавшем мужчине и о его местонахождении, сообщите в полицию по номерам: 112; 069116501; 068976000.
