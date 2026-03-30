Дорога к пограничному пункту пропуска на Большом Уссурийском острове готова на 40%

Работы идут с опережением графика. Новая автомобильная дорога свяжет пункт пропуска на российско-китайской границе с мостом через Амурскую протоку. Ее протяженность более 4 километров. Объект строится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который был запущен Президентом России Владимиром Путиным. Как подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Демешин, создание грузопассажирского автомобильного пункта пропуска позволит существенно увеличить поток туристов […]