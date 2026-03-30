Мост затопило из-за паводка в Нижнем Новгороде

В Кстовском районе Нижнего Новгорода река Кудьма вышла из берегов, что привело к подтоплению моста. Данную информацию подтвердили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области.

На утро 30 марта, единственным подтопленным водным сооружением в Нижегородской области остается данная переправа. Она расположена в непосредственной близости от подсобного хозяйства «Кудьма».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и необходимости в проведении эвакуации населения не возникло.

Напомним, что нижегородцев уже предупреждали о паводках и лесных пожарах. Ситуация с паводком остаётся на особом контроле властей и экстренных служб.

Ранее более 30 человек спасли за неделю в Нижнем Новгороде.